疫情記者會改一週一次 王必勝：調整確診隔離方式最快3月上路

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，疫情記者會將改成一週一次，詳細擬下週公布；另外將討論調整確診隔離方式及通報定義，最快3月上路。

指揮中心公布，今天新增1.6萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，是連續13天較上週同期下降。王必勝下午在疫情記者會中表示，因疫情趨緩，指揮中心記者會將從現行每週2次，調整為一週開一次，下週會宣布相關調整細節。

各界關注COVID-19從第五類傳染病降為第四類可能性，王必勝說，降類是最後措施，將優先處理確診者隔離方式調整，以及通報定義改變，跟專家討論之後會盡快實施，當然前提是國內疫情穩定，3月實施比較有可能。

至於校園室內口罩禁令將於3月6日放寬，有家長擔心以後學生在教室戴口罩恐遭霸凌。王必勝表示，這部分由教育部與各地方教育局協調，在指揮中心大原則下，各校因地制宜都尊重；過去經驗來看，亞洲不會有這種霸凌問題，歐美才比較有可能。

為催打疫苗，雙北等縣市紛紛祭出禮券鼓勵。王必勝表示，各縣市針對如何促進施打、防疫措施退場需要指揮中心配合等，都已有很建設性建議，至於各縣市是否都適用此獎勵措施，由縣市政府決定，畢竟各縣市民情不同，催打方式也不同。

近期傳出西非地區出現致死率最高達8成的「馬堡病毒」，指揮中心發言人羅一鈞表示，該病毒與伊波拉病毒同一家族，都屬絲狀病毒，主要是透過果蝠傳播，目前傳播區域以非洲、尤其西非國家為主；目前在當地傳播力偏強，症狀以出血熱相關為主，包括發燒、頭痛、肌肉酸痛等類感冒症狀，不會有流鼻水、喉嚨痛等，但病程很快會發展到黏膜出血，致死率較高。

羅一鈞說，馬堡病毒透過動物或人傳播到亞太地區的機率偏低，現階段來說，以觀察當地是否有類似伊波拉病毒擴散的情況為主，世界衛生組織（WHO）已介入處理，以當地國家的經驗，相信疫情可以控制。（編輯：陳政偉）1120216