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2/16本土1萬6477例 增61死、中重症210例[影]

2023/2/16 14:04（2/16 14:16 更新）
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16日國內新增1萬6477例COVID-19本土病例。圖為民眾到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘園區遊樂設施。（中央社檔案照片）
16日國內新增1萬6477例COVID-19本土病例。圖為民眾到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘園區遊樂設施。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增1萬6477例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增210例、其中61例死亡；另外，新增270例境外移入病例。1120216

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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指揮中心提供
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