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室內口罩2/20鬆綁 張上淳：群體免疫力已大幅提升

2023/2/9 16:04（2/9 17:35 更新）
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圖為台北橋許多機車騎士仍維持戴口罩的習慣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北9日電）2月20日起室內口罩將再鬆綁，行政院首席防疫顧問張上淳今天說，考量群體免疫力等4面向後，現階段可放寬室內口罩，接下來將視疫情狀況，討論確診者是否強制隔離。

隨台灣逐漸走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，去年12月1日實施第1階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定。

中央流行疫情指揮中心今天公布第2階段規劃，自2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定，但校園、托嬰幼等3月6日才放寬。

張上淳在疫情記者會中說明支持放寬的理由，主要考量4個面向，首先是群體免疫保護力已大幅提升，自然感染推估已超過60%，且3劑疫苗接種率達76%，群體免疫保護力已足以支持部分鬆綁，同時保留特定場所及情境仍戴口罩，以保護脆弱族群。

由於群體免疫保護力提升，張上淳表示，加上目前已知變異株僅可能引起小幅度流行，對於中重症個案數影響有限，評估醫療量能足以承擔，且根據國內調查與亞洲鄰近國家如韓國等經驗來看，室內口罩規定放寬後，多數民眾仍會自主戴口罩，因此可回歸民眾自主決定。

此外，張上淳說，現行國際防疫調整方向上，亞洲多個國家已改為指定佩戴口罩場所，這個時間點放寬室內口罩規定是非常合理的，但呼籲年長者、免疫低下者仍建議儘量佩戴口罩，減少發生感染的機會，以避免重症、死亡，另外，也最好接種3劑疫苗，自己保護自己。

張上淳表示，至於下一步將考慮確診者是否還需要強制隔離，未來可能朝向建議隔離的方式研議，但鬆綁條件還得看國內疫情狀況與國際情勢發展，一步一步朝穩健前進。

媒體提問，有醫師認為目前仍有許多呼吸道疾病、腸胃炎腺病毒等病人，現階段宣布鬆綁室內口罩令恐有風險。張上淳表示，無論是流感、腸病毒或其他呼吸道病毒，從去年底就持續監測至今，目前為止都沒有看到大規模的流行，至於學校方面，將多觀察一段時間，就專業立場來說，這個時候鬆綁室內口罩令不會有太大的風險。（編輯：管中維）1120209

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