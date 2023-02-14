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2/14本土2萬116例 增36死、48中重症

2023/2/14 14:05（2/14 15:38 更新）
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國內14日新增2萬116例COVID-19本土病例。圖為民眾戴口罩到台北士林官邸賞花。（中央社檔案照片）
國內14日新增2萬116例COVID-19本土病例。圖為民眾戴口罩到台北士林官邸賞花。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）COVID-19疫情持續趨緩，單日本土病例數連續11天較上週同期下降；指揮中心積極宣導完整接種3劑疫苗，但今天再度出現未打疫苗死亡個案，為1名40多歲男性，確診後3天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計，國內新增2萬116例本土個案，今天新增的病例數較上週二少2864例，減少約12.5%；另外，境外移入增395例。

今天確診個案新增中重症48例（中症23例、重症25例），其中36人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

今天新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有癌症及肝硬化病史，未接種COVID-19疫苗，1月17日起陸續有右上腹痛、呼吸喘、噁心等症狀，1月19日至急診，診斷膽道感染及癌症復發，當天安排收治住院，接受治療。

個案住院期間於2月6日COVID-19快篩陽性確診，有雙側肺炎併呼吸窘迫，插管轉入加護病房，使用呼吸器，但病況持續惡化，不幸於2月9日過世，死因為COVID-19併敗血性休克及多重器官衰竭、癌症。

接種COVID-19疫苗是避免重症、死亡發生風險的有效方法之一，指揮中心未來防疫工作重點包含加強次世代疫苗施打，昨天疫苗總共接種1萬9005人次，其中莫德納次世代疫苗接種1萬5935人次。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月13日，本土輕症、無症狀個案累計970萬8991例、占99.53%，中症累計2萬6780例、占0.27%，重症累計1萬9153例、占0.20%，其中死亡累計1萬6334人。（編輯：陳政偉）1120214

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#疫情
#本土病例
#COVID-19
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