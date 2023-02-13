2/13本土1萬2397例連10天下降 增54死、106中重症

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國內13日新增1萬2397例COVID-19本土病例。圖為新北市三重三和夜市，路上民眾維持戴好口罩的習慣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北13日電）COVID-19疫情持續趨緩，今天本土個案數是連續10天較上週同期下降；新增一名年紀較小的死亡個案，僅10個月大的男嬰染疫後引起肺炎，經搶救仍不幸於發病5天死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬2397例本土個案，比上週一（6日）下降24.4%；另外，境外移入增260例。

疫情監測組組長周志浩表示，數據較前幾天降低，盼趨勢持續。

確診個案新增中重症106例（中症68例、重症38例），其中54人死亡，死亡個案有51人是癌症等重大及疾病慢性病史者、34人未打滿3劑疫苗，當中26人一劑都沒有打、年齡80歲以上有20人。

新增1例特殊死亡病例，為10個月大男嬰，沒有接種過疫苗，有先天性腹部疾病及發育遲緩，去年11月25日出現咳嗽、痰多、活力下降等現象，快篩陽性，當晚睡覺時被家人發現昏迷、無反應，緊急送醫，急救轉入加護病房。

個案使用呼吸器，給予瑞德西韋及抗生素等藥物治療，後續血液培養，檢出腸球菌、菌血症情形，因多重器官衰竭，仍不幸於去年11月29日過世，經法醫相驗開立死亡證明，死因為COVID-19合併多重器官衰竭，歸類為肺炎死亡。目前國內累計44例兒童死亡病例。

另外，新增1例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞疫情記者會說明，為4個月大男嬰，2月3日發病，兩天後就醫，經過治療後，病況好轉，已於2月7日出院。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年2月12日，本土輕症、無症狀個案累計969萬6618例、占99.53%，中症累計2萬6764例、占0.27%，重症累計1萬9121例、占0.20%，其中死亡累計1萬6298人。（編輯：管中維）1120213

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）