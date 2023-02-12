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本土病例單日可望跌破萬例 境外移入多來自日本

2023/2/12 15:43（2/12 19:26 更新）
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圖為民眾到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘園區遊樂設施。中央社記者徐肇昌攝 112年2月12日
圖為民眾到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘園區遊樂設施。中央社記者徐肇昌攝 112年2月12日
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）COVID-19本土疫情持續下降，指揮中心發言人莊人祥表示，不排除近期單日低於萬例，即使遇到開學週，疫情仍可能再下探；近日境外移入數仍偏高，但主要來源國已由日本取代中國。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計，國內新增1萬6902例本土個案，今天新增個案比上週日（5日）少5692例，減少約25.2%；另外，境外移入增297例。

本土病例以研判週計算，民國112年第6週、2月5日至11日新增13萬8344例，與第5週、1月29日至2月4日的18萬3785例相比，下降24.7%。莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，預估接下來這一週新增病例總數將持續下降，不排除近期單日低於萬例。

莊人祥指出，接下來將遇到開學週，考量校園口罩制度尚未鬆綁，是否因學生返校增加群聚風險，出現疫情波動，以2、3天潛伏期計算，預估15、16日可看出趨勢；若沒有影響，下降幅度持續，粗估開學週疫情可能較上一週減少10%左右，未來是否持續下降，還需再觀察。

另外，境外移入個案持續維持在高點，指揮中心日前評估原因，現在數據反映的是農曆春節出國染疫人數，10天連假出國旅行民眾多，足跡遍布日韓、歐美及東南亞等國，在當地感染的旅客回台灣後，近期陸續篩檢陽性通報。莊人祥表示，近期境外移入主要來源國為日本，已取代中國。

回顧台灣境外移入個案數據，今年1月10日的境外移入個案達560例，創COVID-19疫情以來最高，其中半數來自中國，指揮中心當時說明，與自中國來台旅客皆須機場PCR唾液採檢有關，再加上中國自1月8日起防疫鬆綁，中國的航空公司增加航班。（編輯：張雅淨）1120212

#莊人祥
#中國
#日本
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