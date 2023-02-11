2/11本土1萬8000例 增82死、205例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）疫情指揮中心今天公布新增1.8萬COVID-19本土病例，與上週同期相比降幅約22.9%；新增1例特殊死亡個案為40多歲男性，有慢性病史、已打2劑疫苗，因高燒、抽搐送醫確診，搶救2週後死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬8000例本土病例，確診個案新增中重症205例（中症132例、重症73例），與上週同期相比降幅約22.9%，其中82死亡；另外，境外移入新增300例。

今天新增82例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中79人有癌症等重大疾病或慢性病史，59人未打滿3劑COVID-19疫苗、40人沒有接種任何疫苗，48人年齡超過80歲。

新增1例特殊死亡個案為40多歲男性，本身有膽結石及肝硬化病史，曾接種2劑疫苗，1月17日因高燒、局部抽搐、跌倒至急診，採檢COVID-19快篩及PCR皆陽性確診，檢查顯示雙側肺炎及急性膽囊炎收治住院。

個案接受瑞德西韋、類固醇及抗生素等藥物及膽囊引流治療，因呼吸窘迫，插管使用呼吸器轉入加護病房，雖經積極救治仍不幸病況惡化，於2月3日過世，死因為COVID-19感染、急性膽囊炎、肝硬化併肝衰竭。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月10日，本土輕症、無症狀個案累計966萬1941例、占99.53%，中症累計2萬6587例、占0.27%，重症累計1萬9006例、占0.2%，其中死亡累計1萬6187人。（編輯：陳政偉）1120211

（指揮中心提供）

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