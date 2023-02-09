看表演逛美術館也解禁 兩廳院、國美館等20日起免戴口罩

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（中央社記者王寶兒、趙靜瑜台北9日電）指揮中心今天宣布，2月20日起，如疫情穩定，除指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。國美館、國表藝等藝文場館20日起，看表演、逛美術館將免戴口罩。

文化部接受中央社訪問表示，將配合中央流行疫情指揮中心規定，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，自20日起各文化場館內不強制佩戴口罩。

文化部指出，疫情期間，文化部訂有展覽場館、電影院、表演場館、影視劇組、實驗劇場等防疫管理措施，文化部也將配合修訂或暫停適用各項防疫管理措施。

文化部表示，仍將請各文化場館及活動主辦單位，包含劇場、電影院、演唱會等加強自主防疫宣導。

國美館表示，會依文化部「展覽場館防疫管理措施」規定，20日前民眾進入場館除指揮中心公布得免戴口罩的情形，應全程佩戴口罩。

國家表演藝術中心包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院以及高雄衛武營國家藝術文化中心三場館表示，場館會依照文化部公告的「表演場館防疫管理措施」做滾動式調整。

國立故宮博物院表示，故宮將配合指揮中心規定，研議調整相關防疫管理措施。（編輯：管中維）1120209