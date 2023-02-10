2/10本土1萬9309例 增70死、171中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）指揮中心公布，今天新增1.9萬COVID-19本土病例，呈現連7天下降趨勢，但增2例特殊死亡個案，均為40多歲女性，皆有慢性病史、長期臥床，其中1人已打3劑疫苗，確診當天過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬9309例本土病例，與上週同期相比降幅23.1%，確診個案新增中重症171例（中症108例、重症63例），其中70人死亡；另外，境外移入新增320例。

今天新增2例特殊死亡個案，其中1名40多歲女性，本身有慢性神經系統疾病及高血壓病史，長期臥床，未接種疫苗，2月4日發燒，2月5日因呼吸喘、血壓及氧氣濃度偏低，至急診檢查COVID-19確診併雙側肺炎，住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，2月6日病況惡化過世，死因為COVID-19併呼吸衰竭及敗血性休克、泌尿道感染。

另外1名40多歲女性，有慢性神經系統疾病於機構長期臥床，曾接種3劑COVID-19疫苗，1月31日因呼吸困難、咳嗽於機構快篩陽性確診，當日病況惡化過世，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月9日，本土輕症、無症狀個案累計964萬2789例、占99.53%，中症累計2萬6476例、占0.27%，重症累計1萬8912例、占0.20%，其中死亡累計1萬6105人。（編輯：陳政偉）1120210

（指揮中心提供）

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