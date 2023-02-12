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2/12本土1萬6902例 增57死、186中重症

2023/2/12 14:10（2/12 17:19 更新）
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國內12日新增1萬6902例COVID-19本土病例。圖為不少民眾12日趁著好天氣，帶著小朋友到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘體驗各項遊樂設施。中央社記者徐肇昌攝 112年2月12日
國內12日新增1萬6902例COVID-19本土病例。圖為不少民眾12日趁著好天氣，帶著小朋友到台北市兒童新樂園遊玩，搭乘體驗各項遊樂設施。中央社記者徐肇昌攝 112年2月12日
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）指揮中心公布，今天COVID-19新增1萬6902例本土病例，死亡個案57例，較年輕的死亡個案是1名20多歲男性，長期抽菸，頭痛數日自行服藥，之後昏迷送醫才確診，經搶救仍不治。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案新增中重症186例（中症141例、重症45例），其中57人死亡，死亡個案中54人有癌症等重大及疾病慢性病史、39人未打滿3劑疫苗，當中26人一劑都沒有打、年齡80歲以上有35人。

據指揮中心提供資料，今天新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，曾接種2劑疫苗，無慢性病史，長期抽菸，頭痛數日自行服用止痛藥後，2月2日突然昏迷送醫。

個案急診檢查有大腦動脈瘤自發性破裂出血，另外COVID-19快篩陽性確診，經加護病房治療仍不幸病況惡化於2月7日過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、COVID-19確診。

農曆春節後，國內COVID-19死亡人數出現起伏，指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，因為部分個案是過年前死亡，但年後才延後通報，如今天就有4例死亡日期是在1月中下旬、另外有不少2月初死亡個案，才會造成數據波動，但整體死亡數並未明顯增加。

今天新增57例本土病例死亡個案，確診日介於去年5月30日至今年2月9日，死亡日期介於去年5月30日至今年2月9日。莊人祥說，今天有1名個案早在去年5月就確診，延至今天才補報死亡，且這個案在今年1月28日才補通報確診；其他死亡個案有4例是1月死亡，剩下的都是2月死亡。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月11日本土輕症、無症狀個案累計967萬9805例、占99.53%，中症累計2萬6713例、占0.27%，重症累計1萬9066例、占0.20%，其中死亡累計1萬6244人。（編輯：李亨山）1120212

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#本土疫情
#COVID-19
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