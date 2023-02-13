王必勝：國內疫情快速下降 確診隔離擬調為0+N天

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疫情指揮中心指揮官王必勝13日表示，未來將修正確診者通報定義，輕症確診者不強制隔離。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北13日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，國內疫情快速下降，將加強次世代疫苗接種，修正確診者通報定義，調整確診隔離為0+N天；也就是輕症確診者不強制隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，自20日起實施室內口罩鬆綁，但醫療照護相關、公共運輸等2類場所仍須配戴口罩，指揮中心防疫制度放寬目標、調整下一步持續受關注。

王必勝今天下午在疫情記者會中表示，目前3大重點工作，包含加強次世代疫苗接種、修正確診者通報定義及調整輕症確診者隔離方式。輕症確診隔離方面，希望能從現階段的5+N天改為0+N天，交由專家開會討論，在適當時機推行實施。

王必勝進一步解釋，將根據模型推估疫情趨勢，只要穩定，就是推展確診0+N天的好時機。疫情穩定條件包含，並未發現陡升趨勢，比如疫情高峰就不是穩定，相反地，疫情下降並且維持低度流行，就是很好時機。

王必勝說，確診隔離改成0+N天，勢必會對疾病散布產生一定影響，需要在疫情穩定之下執行，才能確保衝擊比較小，因為疫情變化很快，沒有確定的上路時間點，承諾0+N天新制上路前，一定會提前宣布，讓各界有時間準備，才會正式開始。

另外，疫情指揮中心公布最新Omicron各種變異株基因定序結果，分別為境外移入個案27例、本土個案55例；其中本土病例的部分，變異株BA.2.75有33例，占6成，仍為主流病毒株，趨勢與上週相同；BA.5有14例，占25%；BQ.1有8例，占15%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞接著說明，定序出上週的27例境外病例，其中1例是XBB.1.5境外移入個案，是本國籍30多歲男性，1月28日從加拿大入境，因為有發燒症狀，在機場主動告知檢疫人員，進行唾液PCR，結果為陽性，目前累計2例XBB.1.5，皆為加拿大入境。（編輯：陳政偉）1120213