2/15本土1萬9505例 增65死、217例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）COVID-19本土病例連12天較上週同期降，今天又跌破2萬例。指揮中心公布新增1.9萬例，但增1例特殊死亡個案為1個月大男嬰，在家中被發現無反應，送醫時無生命徵象，急救無效死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬9505例本土病例，與上週同期相比降幅約18.4%，確診個案中新增中重症217例（中症147例、重症70例），其中65人死亡；另外，境外移入新增356例。

今天新增65例本土病例死亡個案，年齡介於1個月至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中63人有癌症等重大疾病或慢性病史，41人未打滿3劑疫苗、35人沒有接種疫苗，32人年齡超過80歲。

死亡個案中，新增1例特殊死亡個案為1個月大男嬰，未達COVID-19疫苗接種年齡，無慢性病史，去年10月30日在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，採檢PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及COVID-19。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月14日，本土輕症、無症狀個案累計972萬9024例、占99.53%，中症累計2萬6913例、占0.27%，重症累計1萬9236例、占0.20%，其中死亡累計1萬6399人。（編輯：李亨山）1120215

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）