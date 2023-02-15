更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

2/15本土1萬9505例 增65死、217例中重症

2023/2/15 14:07（2/15 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為9日台北車站內民眾帶著行李前往搭車。（中央社檔案照片）
圖為9日台北車站內民眾帶著行李前往搭車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）COVID-19本土病例連12天較上週同期降，今天又跌破2萬例。指揮中心公布新增1.9萬例，但增1例特殊死亡個案為1個月大男嬰，在家中被發現無反應，送醫時無生命徵象，急救無效死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬9505例本土病例，與上週同期相比降幅約18.4%，確診個案中新增中重症217例（中症147例、重症70例），其中65人死亡；另外，境外移入新增356例。

今天新增65例本土病例死亡個案，年齡介於1個月至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中63人有癌症等重大疾病或慢性病史，41人未打滿3劑疫苗、35人沒有接種疫苗，32人年齡超過80歲。

死亡個案中，新增1例特殊死亡個案為1個月大男嬰，未達COVID-19疫苗接種年齡，無慢性病史，去年10月30日在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，採檢PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及COVID-19。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月14日，本土輕症、無症狀個案累計972萬9024例、占99.53%，中症累計2萬6913例、占0.27%，重症累計1萬9236例、占0.20%，其中死亡累計1萬6399人。（編輯：李亨山）1120215

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#疫情指揮中心
#疫情
延伸閱讀
開放港澳自由行陸客止步 陸委會：疫情考量室內口罩2/20起鬆綁僅2類場所強制佩戴 校園補習班3/6放寬國軍20日起放寬口罩令 4類人員、3情境仍須配戴
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
室內口罩2/20起鬆綁僅2類場所強制佩戴 校園補習班3/6放寬