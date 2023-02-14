國軍20日起放寬口罩令 4類人員、3情境仍須配戴

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（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部軍醫局今天表示，配合中央流行疫情指揮中心調整配戴口罩時機，20日起除「密閉空間」、「醫療執勤」、「營門衛哨」、「新兵訓期前兩週」4大類型人員及3個情境外，其餘官兵將放寬口罩配戴。

國防部上午舉行「國軍口罩規定說明」記者會，軍醫局衛勤保健處長施宇隆上校、國防部發言人孫立方少將等人出席。

施宇隆指出，配合中央流行疫情指揮中心調整配戴口罩時機，三軍部隊自20日起，除4大類型人員與3個情境，其餘官兵將放寬口罩配戴。

4大類人員分別為，「密閉空間」、「醫療執勤」、「營門衛哨」、「新兵訓期前兩週」。

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3個情境分別為，國軍各類輪型載具（含航空器），若因任務需要載送非單位建制人員，輸運期間駕駛及搭乘人員均須戴口罩；自主防疫、自主應變、自主健康管理及有疑似症狀（咳嗽、 發燒等）者全程戴口罩；出入人潮擁擠及不易保持安全距離時，應配戴口罩。

施宇隆也提到，將取消入營體溫量測、手部消毒，以及會議室及餐廳隔板限制；但空勤、潛艦及艦艇等特定對象，以及戰情等密閉空間人員，必須在執勤前快篩。（編輯：楊凱翔）1120214