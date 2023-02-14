更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國軍20日起放寬口罩令 4類人員、3情境仍須配戴

2023/2/14 12:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部軍醫局今天表示，配合中央流行疫情指揮中心調整配戴口罩時機，20日起除「密閉空間」、「醫療執勤」、「營門衛哨」、「新兵訓期前兩週」4大類型人員及3個情境外，其餘官兵將放寬口罩配戴。

國防部上午舉行「國軍口罩規定說明」記者會，軍醫局衛勤保健處長施宇隆上校、國防部發言人孫立方少將等人出席。

施宇隆指出，配合中央流行疫情指揮中心調整配戴口罩時機，三軍部隊自20日起，除4大類型人員與3個情境，其餘官兵將放寬口罩配戴。

4大類人員分別為，「密閉空間」、「醫療執勤」、「營門衛哨」、「新兵訓期前兩週」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

3個情境分別為，國軍各類輪型載具（含航空器），若因任務需要載送非單位建制人員，輸運期間駕駛及搭乘人員均須戴口罩；自主防疫、自主應變、自主健康管理及有疑似症狀（咳嗽、 發燒等）者全程戴口罩；出入人潮擁擠及不易保持安全距離時，應配戴口罩。

施宇隆也提到，將取消入營體溫量測、手部消毒，以及會議室及餐廳隔板限制；但空勤、潛艦及艦艇等特定對象，以及戰情等密閉空間人員，必須在執勤前快篩。（編輯：楊凱翔）1120214

#施宇隆
#國防部軍醫局
#孫立方
施宇隆
立院社福衛環考察澎湖重症醫療 見證在地成果
孫立方
空軍展開先進頭盔操作訓練 國防部規劃後續採購國防部：國軍情監偵系統有效掌握高空偵察氣球
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族