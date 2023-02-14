開放港澳自由行陸客止步 陸委會：疫情考量

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（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會副主委梁文傑今天宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行；他強調，這是疫情綜合評估後結果，港澳疫情狀況相對大陸來說較為透明開放。

梁文傑14日上午主持記者會，他在會上作出上述表示。

梁文傑指出，政府政策是依據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情判斷做漸進性地開放，港澳居民自由行研擬了一段時間，中間卻遇上大陸忽然完全解封，增添疫情判斷不確定性，「其實應該要早一點（宣布開放），但是相關機制要做得完備」。

他說，漸進性地開放有賴於疫情掌控程度，港澳方面的措施和數字看來比較透明和開放；大陸相對還是不確定性高，未來就是按照疫情指揮中心的判斷做處理。

梁文傑提到，中國大陸官方在1月20日公布試點恢復出境旅遊團，其中開放試點沒有台灣，大陸方面其實也沒有開放旅行社到台灣來；陸方在2019年8月1日也已經暫停陸客來台自由行。

梁文傑強調，推動疫後健康有序兩岸交流是政府既定政策，同時也要考慮對於疫情的掌控和把握，一旦有把握就會做出最快速的決策。（編輯：唐佩君）1120214