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中國官方弔唁團未能成行 陳建仁：未依機制申請

2023/2/13 12:52（2/13 13:41 更新）
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行政院長陳建仁（中）13日上午出席星雲法師圓寂讚頌典禮，隨後視察國家運動訓練中心。接受媒體聯訪時被問及「中國官方弔唁團無法抵台」一事，陳建仁表示，因中共官員未遵機制提出申請才會無法赴台出席。（行政院提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
行政院長陳建仁（中）13日上午出席星雲法師圓寂讚頌典禮，隨後視察國家運動訓練中心。接受媒體聯訪時被問及「中國官方弔唁團無法抵台」一事，陳建仁表示，因中共官員未遵機制提出申請才會無法赴台出席。（行政院提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）行政院長陳建仁今早出席星雲法師圓寂讚頌典禮，隨後視察國家運動訓練中心。媒體問及「中國官方弔唁團無法抵台」，陳建仁表示，因中共官員未遵機制提出申請才會無法赴台出席。

陳建仁離開佛光山後驅車至左營國家運動訓練中心，視察國家培訓隊備戰2021成都世大運、2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。

針對中國官方弔唁團無法來台出席星雲法師圓寂典禮，中國指控民進黨政府阻撓，陳建仁受訪說，政府允許中國、港澳信眾和星雲法師的親屬抵台參加，但中國官方未依循過往建立好機制提出申請，才會無法出席。

對於國民黨副主席夏立言率團訪中，與中國國台辦主任宋濤會談。陳建仁表示，在和平對等、民主對話原則下，政府也歡迎中國官員訪台了解台灣的民意、善意，樂見雙方基於此基礎交流。

內政部長林右昌日前宣布這週將有初步住宅政策雛形，週四行政院會也將拍板完整住宅政策。陳建仁也證實此說法，並表示，住宅政策包括有讓民眾都能「租得起、住得起、買得起」的計畫；尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟與社會韌性強化的努力上，希望讓弱勢民眾在居住問題得到更妥善照顧。（編輯：孫承武）1120213

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