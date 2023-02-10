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吳釗燮：台灣從未放棄在對等前提下與中國對話

2023/2/10 20:29（2/10 22:31 更新）
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外交部長吳釗燮（右）9日接受「瑞士國家電視」專訪。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月10日
外交部長吳釗燮（右）9日接受「瑞士國家電視」專訪。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月10日
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（中央社記者游凱翔台北10日電）外交部長吳釗燮接受瑞士媒體訪問表示，台灣政府從未放棄與中國在對等及理性原則下進行建設性對話，但絕不接受對岸不當且預設前提政治框架，應以開放態度進行，才能有助和平解決兩岸爭議。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮昨天接受「瑞士國家電視」（Swiss National TV）專訪，吳釗燮指出，瑞士外交向來以中立自居，但針對俄羅斯入侵烏克蘭，也公開加以譴責，顯示瑞士非常重視和平、自由民主、人權法治等核心價值及以規則為基礎的國際秩序。

吳釗燮表示，在中國對印太威脅加劇之際，許多主要民主國家高層集會時，都一再表達對台海和平穩定的關切，並反對台海現狀遭片面或武力改變，希望瑞士也能仿效各理念相近國家的作法，聲援民主台灣，相信將會對中國產生相當大警示作用。

吳釗燮說明，中國以武力侵略台灣的意圖已相當明顯，去年八月中國發動環台軍演，且長期以來持續以軍機艦侵擾台灣防空識別區及跨越台海中線，更妄稱台灣海峽非國際水域、國際社會不應干涉中國「內政」等；吳釗燮強調，台灣無法預測兩岸何時可能爆發戰爭，但台灣必須做好自我防衛準備，並爭取國際社會最大的支持。

針對兩岸對話的可能性，吳釗燮強調，台灣政府從未放棄與中國在對等及理性原則下進行建設性對話，但絕不接受對岸不當且預設前提的政治框架，希望國際社會呼籲中國，如果真的有意與台灣對話，應以開放態度進行，才能有助和平解決兩岸爭議。

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吳釗燮也說，台灣尊重瑞士的外交政策，許多歐洲國家也都有「一中政策」，但絲毫不影響各國與台灣建立經濟、政治或甚至安全等領域的合作關係，希望台瑞在經濟、科研、文化、教育及觀光等方面加強對話交流。

吳釗燮強調，台灣擅長製造高科技產品，瑞士則以精密機械聞名，如果雙方簽訂經濟合作協議，將可互惠互利。此外，瑞士雖是中立國，但國防與民防享譽國際，也值得台灣學習如何強化自我防衛的能力。（編輯：蘇龍麒）1120210

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