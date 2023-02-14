開放港澳來台自由行 觀光局已備好行銷推廣計畫

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（中央社記者余曉涵台北14日電）陸委會今天宣布開放港澳居民來台自由行，交通部觀光局表示，已規劃行銷計畫，日前也邀請香港旅遊業及媒體來台考察，後續配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵來吸引港澳旅客。

大陸委員會去年11月開放港澳可參加團體來台觀光，陸委會副主委梁文傑今天宣布，考量國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

對此，交通部觀光局今天說，樂見陸委會開放港澳居民來台自由行，對於後續加速外國旅客來台將可預見顯著成長動能，觀光局已因應邊境開放，規劃各項行銷推廣計畫，並已提前於2023台灣燈會期間邀請香港業者、媒體共18人來台考察，以迎接港澳旅客來台旅遊。

觀光局指出，後續將配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，以團客散客並進方式增加吸客動能，以及各項獎助方案（如獎勵旅遊、境外包機獎助等），期吸引更多港澳旅客到訪。

觀光局表示，原有的交通運具及其他優惠，也適用於港澳市場，例如高鐵票券買一送一、機場捷運票券優惠，以及方便自由行連網分享的WIFI券及台灣水果鮮果券皆適用。

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旅行業者方面，創新旅行社董事長李奇嶽今天告訴媒體，相信開放港澳來台自由行對於都會區的旅客量能可以明顯提升，因為港澳地區是來台自由行旅客的大宗區域之一，這也是一個很好的信號。

李奇嶽建議，可以先解除旅行社台灣旅客組團到中國旅行的禁令，釋出善意爭取中國旅客來台旅遊，相信若開放中國旅客，今年目標600萬入境旅客人次是有信心可以達得到。（編輯：陳清芳）1120214