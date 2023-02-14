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港澳居民來台自由行 2/20起開放

2023/2/14 11:36（2/14 13:41 更新）
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陸委會副主委梁文傑14日宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行；他強調，這是疫情綜合評估後結果，港澳疫情狀況相對大陸來說較為透明開放。中央社記者郭日曉攝 112年2月14日
陸委會副主委梁文傑14日宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行；他強調，這是疫情綜合評估後結果，港澳疫情狀況相對大陸來說較為透明開放。中央社記者郭日曉攝 112年2月14日
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（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會副主委梁文傑今天宣布，考量國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

陸委會上午11時舉辦記者會，由梁文傑主持，其在會上作出上述表示。

梁文傑表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，配合中央流行疫情指揮中心20日起放寬防疫管制措施，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

梁文傑說明3點。第1，恢復受理港澳居民網簽，可網路申請臨時停留許可。

第2，符合資格者可以網簽方式申請來台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。

第3，疫情期間實施港澳居民入境管制措施20日起取消；由於港澳居民已可申請網簽或雲端停留來台，去年11月7日專案開放團體來台觀光措施不再辦理。（編輯：周慧盈）1120214

大陸委員會副主委梁文傑14日主持陸委會記者會，他在會上宣布，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。中央社記者李雅雯攝 112年2月14日
大陸委員會副主委梁文傑14日主持陸委會記者會，他在會上宣布，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。中央社記者李雅雯攝 112年2月14日
#港澳自由行
#梁文傑
#陸委會
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