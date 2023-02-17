2/17本土1萬5173例 增78死、202中重症

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國內17日新增1萬5173例COVID-19本土病例。圖為民眾在高雄市鳳山區一處公園拉單槓運動，不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）COVID-19疫情連2週呈現下降，指揮中心公布今天新增1萬5173例本土病例；新增1例特殊死亡個案為40多歲男子，有癌症轉移等病史、已打2劑疫苗，住院期間確診後3天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬5173例本土病例，與上週五（10日）相比，降幅約21.4%，確診個案新增中重症202例（中症133例、重症69例），其中78人死亡；另外，境外移入新增267例。

新增78例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中74人有癌症等重大疾病或慢性病史，52人未打滿3劑疫苗、40人沒有接種任何疫苗，49人年齡超過80歲。

其中，新增1例特殊死亡個案為40多歲男性，本身有癌症併多處轉移病史，曾接種2劑疫苗，1月16日因癌症治療住院，住院期間於2月9日採檢PCR陽性，因呼吸窘迫給予瑞德西韋及高流量氧氣鼻管等治療，2月12日因病況惡化不幸過世，死因為新冠病毒感染及癌症。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年2月16日，本土輕症、無症狀個案累計976萬4728例、占99.53%，中症累計2萬7160例、占0.27%，重症累計1萬9401例、占0.20%，其中死亡累計1萬6538人。（編輯：管中維）1120217

（指揮中心提供）

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