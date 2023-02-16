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提升COVID-19疫苗打氣 羅一鈞：擬與地方共推接種計畫

2023/2/16 21:36
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗打氣，指揮中心發言人羅一鈞今晚說，正研議與各地方政府共同推動疫苗接種計畫，包括設置社區接種站、入校、到宅等施打方式，增進全民免疫保護力。

COVID-19本土Omicron第3波疫情高峰已過，中央流行疫情指揮中心日前宣布，2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定，但校園、托嬰幼等3月6日才放寬。

隨防疫政策鬆綁，接種疫苗仍是預防重症、死亡的方式之一；羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，目前正在研議，與各地方政府共同推動疫苗接種計畫，預計安排合約醫療院所設置社區接種站、入校，提供到宅及至長照機構等接種服務，加強推廣。

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羅一鈞表示，盼透過增進接種可近性，鼓勵未曾接種基礎劑，以及今年尚未追加接種次世代雙價BA.4/5追加劑的民眾，共同響應全民接種運動，增進免疫保護力。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬7492人次，截至目前為止累計接種6680萬9203人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.83%、追加劑接種率76.2%、第2次追加劑接種率22.8%（65歲以上接種率45.7%）。（編輯：陳仁華）1120216

#羅一鈞
#COVID-19
#疫情指揮中心
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