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日本5/8起降級COVID-19為流感 疾病名稱擬不再用「新型」

2023/2/16 19:37（2/16 20:40 更新）
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日本5月8日起調降COVID-19為等同季節性流感的等級。圖為1月東京巢鴨人潮。（共同社）
日本5月8日起調降COVID-19為等同季節性流感的等級。圖為1月東京巢鴨人潮。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）COVID-19在日本被稱為新型冠狀病毒傳染病，日本厚生勞動省5月8日起將把COVID-19分類調降為等同季節性流感的等級「5類」，並考慮不再使用「新型」2字來稱呼。

日本經濟新聞報導，有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病），厚生勞動省正考慮將原本的「新型冠狀病毒傳染病」名稱改為「冠狀病毒傳染病2019」。

根據日本傳染病法，此傳染病「相當於第2類」，日本政府採取勸染疫者要住院、限制就業等措施，也決定5月8日起把COVID-19的分類等級調降為等同季節性流感的等級「5類」，因此考慮不再用「新型」的字眼，醫療將改為平時的體制。

病原體名稱考慮稱為「嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型」（SARS-CoV-2）。

2020年2月COVID-19疫情在流行初期，日本當時暫訂為「指定傳染病」，採取勸告感染者住院、限制就業等措施，目前是將此分類為對生命、健康可能帶來重大影響的新型流感等傳染病。

如今日本政府將修改省令，5月8日起將此疾病改為「5類」，不再是新型流感等對策特別措施法的對象，不能發布緊急事態宣言等限制行動的措施。

戴口罩是COVID-19日常防疫對策的重點作法，但日本政府日前已決定3月13日起不論是室內或室外，是否戴口罩由民眾自主決定。

今後有關COVID-19的公費負擔、日本政府提供醫療機關的財政支援將階段性縮小，細節將於3月上旬公布。至於疫苗施打，目前措施是到3月底為止，民眾可以免費打疫苗。（編輯：張芷瑄）1120216

#日本
#COVID-19
#流感
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