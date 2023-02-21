日本航班與機場口罩令3/13起取消 可自行判斷是否佩戴

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（中央社東京21日綜合外電報導）全日空（ANA）及日本航空（JAL）等19家航空公司加盟的日本定期航空協會今天宣布，從3月13日起，不論是乘客還是工作人員，都可以自行判斷在機艙或機場內要不要戴口罩。

日本經濟新聞報導，定期航空協會所宣布的新措施，主要是配合日本政府有意調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病分類上等同季節性流感；該協會此前持續籲請乘客及工作人員戴口罩。

日本政府日前已宣布從3月13日起由民眾自行判斷是否戴口罩的政策方針，並提出建議戴口罩的情境，而民航機不在建議戴口罩之列。

配合政府方針，定期航空協會也決定從3月13日起不再籲請所有人一律戴口罩，而是由搭機乘客和航空公司工作人員自行判斷。協會接下來也將修改內部指引。

ANA等各家航空公司表示，將依循協會指引進行因應。

共同社報導，協會目前的指引內容包括要求搭機乘客盡可能不要對談，除了嬰幼兒外的乘客應佩戴口罩；如果因為疾病等因素無法戴口罩，應在搭機前先諮詢航空公司。

日本國內線航班過去在COVID-19疫情期間，曾發生乘客拒戴口罩而與空服員發生衝突的案例。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120221