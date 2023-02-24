香港延長口罩令14天 流感高峰期後才考慮取消

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（中央社記者張謙香港24日電）儘管香港社會已經復常，但當局仍然延長口罩令14天至3月8日，期間市民在公眾場所都要佩戴口罩；港府官員表示，待流感高峰期過後才考慮取消口罩令。

港府前天在憲報刊登了延長口罩令的決定，有效期自2月23日起至3月8日。

財政司司長陳茂波今天在電台節目上受訪時，有市民質問，本地口罩令不除，如何吸引海外旅客來港。

陳茂波回應說，明白社會期望可以儘快取消口罩令，但相信要等到本季結束，有關部門會密切留意情況。

香港行政長官李家超半個月前曾說，在當前的冬季流感高峰期過後，當局會積極考慮取消防疫口罩令，這是香港在防疫方面的最後一項措施。

他說，香港現在有口罩令是因為仍處於冬季流感高峰期，香港對世界開放及與大陸通關都會增加人流，帶來風險。

港府已取消大部分防疫措施，並自1月初起與中國大陸恢復通關，社會基本復常，目前只剩下口罩令，是預防COVID-19的最後防線。

本地不少市民認為，COVID-19已成為風土病，而且變得愈來愈不嚴重，很多地方早已不要求市民佩戴口罩，不明白港府為何堅持至今。（編輯：楊昇儒）1120224