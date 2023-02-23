中國國家衛健委：疫情已經基本結束

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（中央社台北23日電）中國國家衛健委專家梁萬年今天宣稱，中國已經成功走出大流行，COVID-19「疫情已經基本結束」，但又不能說是完全結束，現在還處於零星、局部性的散發狀態。

綜合新京報等陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制23日下午舉行記者會，中國國家衛生健康委員會疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在會中作出上述表示。

梁萬年稱，COVID-19疫情迄今仍然是國際關注的突發公共衛生事件，從全球角度來看，疫情大流行還存在，但是中國在整個疫情防控「取得了重大的決定性勝利」，也是作為一個人口大國，「成功走出大流行」，創造了一個典範。

他聲稱，「決定性勝利」是意味著中國已經經受住了這一輪疫情的衝擊和考驗，建立了比較好的人群免疫屏障。「如果從疫情本身的特點來看，可以說這個疫情已經基本結束，但不能說它是完全的結束」，現在還處於零星、局部性的散發狀態。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期各地疫情呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。

中共總書記習近平16日主持召開中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120223