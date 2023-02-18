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新加坡首起接種疫苗死亡案例 28歲男子死於心肌炎

2023/2/18 11:22
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（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）新加坡出現首起與接種COVID-19疫苗相關的死亡案例，星國衛生部表示，一名28歲男子在接種一劑莫德納疫苗21天後過世，死因判定為心肌炎；驗屍官裁定死因可能與接種疫苗有關。

衛生部昨晚發布新聞稿表示，這名孟加拉籍男子於2021年6月18日接種第一劑莫德納COVID-19疫苗，同年7月9日在工作場所昏倒，隨後過世。

衛生部指出，驗屍官15日裁定這名男子死亡為一起不幸的醫療事故，死因為心肌炎。經考量各種因素後，驗屍官裁定死亡原因可能與接種疫苗有關。

在新加坡「疫苗致傷經濟援助計畫」（Vaccine Injury Financial Assistance Program）下，男子家屬將獲新幣22萬5000元（約新台幣511萬元）的援助金。

新加坡於2020年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，衛生部表示，至今共施打了超過1700萬劑疫苗。這是星國首起與接種COVID-19疫苗相關的死亡案例。

在全國疫苗接種計畫下，新加坡政府提供輝瑞、莫德納、Novavax及科興疫苗，免費為民眾接種。（編輯：高照芬）1120218

#星國衛生部
#新加坡
#莫德納
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