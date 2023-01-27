更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
論文牽起緣分 美國挺台法案幕後推手竟是荷蘭人
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

日本COVID-19降級室內免戴口罩 預定5月8日生效

2023/1/27 20:54（1/27 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為行人戴著口罩步行在大阪南區。（共同社）
圖為行人戴著口罩步行在大阪南區。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病法上的級別，和季節性流感相同。

法新社報導，這些改變將從5月8日生效，將把COVID-19目前與結核病和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相同的級別往下調整，歸入和流感相同的分類。

岸田文雄在電視轉播的政府會議上說：「至於是否戴口罩，無論室內或室外，都將由個人決定。」

「我們將進一步邁向『與COVID-19共存生活』，並在家庭、學校、工作場所、社區和生活各個方面恢復正常的目標上穩步前進。」

口罩在公共場合無所不在，人們在戶外也普遍佩戴，儘管政府已經說過，在不擁擠的環境下，戶外沒有必要戴口罩。

即使在2020年COVID-19爆發之前，許多日本人在感冒、花粉熱或者冬天預防疾病時，都會使用口罩。

主要媒體的民調顯示，即使政府取消規定，大多數人仍將繼續戴口罩，以維護公共衛生。

這些改變意味著，從5月8日─日本「黃金周」假期結束後─COVID-19患者及其密切接觸者不必隔離了。

韓國也計劃從1月30日起取消室內戴口罩的規定，而中國則是防疫政策大轉彎鬆綁嚴格的「清零」政策。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120127

#岸田文雄
#口罩
#日本
延伸閱讀
台灣室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗韓國延長停發中國公民短期簽證 雙邊關係埋變數專家：香港可望於下月局部取消口罩令
岸田文雄
日相岸田：不排除經濟倒退至通縮的可能性NHK：日本擬5/8降級COVID-19為流感等級
COVID-19
北韓不明呼吸道病例激增 平壤緊急封城5天紐西蘭前防疫指揮官希金斯接任總理 強調面對挑戰充滿幹勁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日相岸田：不排除經濟倒退至通縮的可能性