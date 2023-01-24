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COVID-19疫苗常規化 美國FDA擬議每年接種1劑

2023/1/24 16:37
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天就未來疫苗接種工作提出簡化方案，擬議比照年度流感疫苗，開放多數成人及兒童每年注射1劑COVID-19疫苗，以防變種病毒疫情。

美聯社報導，這代表美國民眾可能不用再記錄接種過多少劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也不用記錄距離上次注射追加劑已過了幾個月。

這項提案提出之際，疫苗追加劑已經得靠強迫推銷的方式接種。美國雖有超過80%人口曾接種至少1劑疫苗，但只有16%符合條件的人接種去年8月批准的最新追加劑。

美國FDA將要求外部疫苗專家小組在26日的會議上，對這項提議發表看法。

根據線上發布的文件，美國FDA科學家表示，多數美國人因為接種疫苗、感染或兩者兼具，目前都具有「足夠免疫力」可對抗新冠病毒。

有了這樣的保護力為基礎，應該足以將疫苗政策轉變為每年接種最新主流株的加強劑，讓COVID-19疫苗接種工作更趨近於年度流感疫苗。

對於免疫系統較弱的成人和幼童，可能需要2劑疫苗組合來提供足夠保護力。美國FDA的科學家和疫苗業者將研究疫苗接種、感染率和其他數據，來決定哪些人該打1劑或2劑。

美國FDA也將要求專家小組投票決定，是否所有疫苗都應針對相同病毒株。完成這步驟才能令疫苗劑次互換，從而取消目前複雜的基礎劑和追加劑接種系統。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120124

#美國FDA
#美國
#COVID-19
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