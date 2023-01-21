若無危險新變種 日本擬5月降級COVID-19為流感

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府正檢討調降COVID-19分類等級等同於季節性流感，大幅鬆綁相關防疫限制。日媒報導，調降時間點可能落在5月黃金週長假前後，但前提是沒有新的危險變異株流行。

日本讀賣新聞報導，首相岸田文雄1月20日稱原則上將於今年春天調降COVID-19在傳染病法上分類等級，此舉將可進一步鬆綁現行防疫限制。相關部會接下來將檢討修正防疫對策及公部門協助等。

岸田1月20日在首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信、經濟再生擔當大臣後藤茂之等閣員商議時，認為隨COVID-19病毒病原性降低，調降分類等級成為可能，因而指示朝調降推動相關作業。

岸田會後受訪說，原則上以在這個春天調降到第5類為方向，希望由專家進行討論。他也表達有意鬆綁口罩佩戴標準的防疫對策。

日本政府內部已有在5月黃金週長假前後調降分類等級的方案，但如果在此之前出現危險變異株流行，原則上將會暫緩調降。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類。季節性流感則屬第5類。

如果COVID-19調降到第5類後，都道府縣知事將無法籲請染疫患者在家療養隔離，也無法籲請密切接觸者在家隔離等。不僅如此，屆時各級政府也無法要求店家提前打烊，也無法要求民眾避免外出，因此對社會經濟活動帶來的影響將大幅減少。

COVID-19患者醫療費用目前由日本政府負擔，但如果調降為第5類後，一般來說會由患者本人負擔。日本政府目前想法是即便調降後，仍將暫時維持一段時間的公費負擔，再分階段改為由個人負擔。

至於疫苗接種部分，日本政府將檢討僅限高齡者等人士公費接種。

加藤勝信預計1月23日在厚生勞動大臣諮詢機構「厚生科學審議會」的傳染病部門會議中，提出調降COVID-19分類等級的諮詢。

日本政府將基於專家意見，最快今年2月做出何時調降COVID-19分類等級的決定。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120121