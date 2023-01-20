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韓國1/30解除室內口罩令 搭車和出入醫院仍要戴

2023/1/20 13:41（1/20 14:23 更新）
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韓國20日宣布，1月30日起解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。圖為首爾一家購物中心張貼戴口罩告示。（韓聯社）
韓國20日宣布，1月30日起解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。圖為首爾一家購物中心張貼戴口罩告示。（韓聯社）
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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國總理韓德洙（Han Duck-soo）今天宣布，本月底將解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。

路透社報導，韓德洙表示，戴口罩的規定將自1月30日起解除。由於境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例有減緩跡象，這是韓國放寬防疫規定邁出的最新一步。

韓德洙在COVID-19因應會議上說：「儘管中國病例攀升令人憂心，韓國的每日新增確診病例數持續下滑，這裡的情況獲得控制，沒有重大問題。」

北京當局去年底突然改變政策，放棄嚴格的大規模封鎖措施，韓國即要求自中國抵達的旅客接受COVID-19採檢。

韓國於2020年1月20日首度通報境內爆發COVID-19疫情。在政府宣布將解除口罩令之際，韓國正準備展開農曆新年假期，許多民眾將返鄉過年。

韓德洙警告，戴口罩的規定將在接下來的假期期間解除，可能會導致新增病例暫時攀升，他敦促衛生當局特別留意容易染疫的族群。

韓國已解除大多數防疫措施，但仍保留確診者須隔離7天的規定。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120120

#戴口罩
#COVID-19
#韓國
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