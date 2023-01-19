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疫情蔓延月餘 中國衛健委宣布度過重症等3高峰

2023/1/19 17:02
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（中央社台北19日電）中國這波COVID-19疫情自去年12月上旬以來襲捲各地，染疫人數大幅上升，造成醫療擠兌等問題。在經歷了1個多月後，中國今天宣布，各省已度過發燒、急診與重症3個高峰。

中國國務院聯防聯控機制今天舉行記者會，國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅在會中作以上表示。

郭燕紅說，全國的發燒門診就診人數在去年12月23日達到高點，1月17日時較高點下降了94%；全國急診就診人數在今年1月2日達到高點，1月17日較高點下降了44%；全國在院的陽性重症患者人數在今年1月5日達到高點，1月17日較高點下降了44.3%。

她說，各省已經度過了3個高峰。總體而言，病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。

郭燕紅在會中提到，全國普通門診當中，新冠患者占比在逐步降低，截至今年1月17日，非新冠患者在普通門診的就診率已經達到99.5%；另一方面，住院患者呈現波動上升趨勢，而住院患者當中非新冠患者的比率大幅度提升，在1月17日已經達到85%，住院情況正常，診療也在恢復。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1120119

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郭燕紅
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