香港視COVID-19為地方流行病 無症狀確診者可上班

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（中央社記者張謙香港19日電）香港當局已把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視為風土病（地方性流行病），本月30日起，確診者既不用接受隔離，無症狀感染者還可以上班，但建議學生不要上學。

行政長官李家超今早在立法會答問大會發言時，宣布當局本月30日起取消隔離確診者的做法，並說將視新冠病毒為其中一種上呼吸道疾病。

醫務衛生局局長盧寵茂等官員下午召開記者會，進一步說明取消隔離措施的做法。

盧寵茂表示，30日起，衛生當局不會再向新冠病毒感染人士發出隔離令，患者毋須在住所、醫院或隔離設施等接受隔離；自我快速檢測呈陽性的人，也不必再向當局上報結果。

衛生防護中心總監徐樂堅補充說，在取消隔離令後，無症狀感染者可以外出活動和上班，但建議學生不要上學。

他並說，當局將會通知所有醫生，今後只需要呈報新冠病毒的嚴重和死亡個案，中心日後只會在網站上載核酸陽性數字及死亡個案，取消目前的新聞公告方式，做法與流感等呼吸道風土病相同。（編輯：李雅雯）1120119