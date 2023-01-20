世衛：中國一週住院人數大增70% 創疫情爆發來最高峰

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圖為去年12月28日在中國武漢的醫院急診等待治療的老年人。（共同社）

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。

路透社報導，不過世界衛生組織表示，他們仍在等待中國提供按週分類的具體地方數據，上週通報有近6萬人在醫院死亡的感染相關病例，因此未將這些數據納入中國COVID患者入院總數。

根據世衛依中國提交的資料所發布的報告，可以發現與前一週相比，中國COVID住院患者人數大增70%，達到6萬3307人，這是疫情3年多前爆發以來，單週最高數值。

在去年11月頻頻出現抗議活動後，中國突然在12月初，取消為期3年諸如頻繁篩檢、旅行限制、大規模封鎖等嚴格的防疫措施，讓擁有14億人口的中國確診人數激增。

世衛和其他組織表示，中國一直低報疫情反彈的規模，他們也一再要求中國提供包括死亡、額外死亡人數、基因定序等更詳細的數據。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120120