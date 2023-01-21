吳尊友：中國約80%人口確診 春節出現第2波疫情可能性很小

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（中央社台北21日電）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天談到春節疫情走勢時表示，由於這一波疫情已經使全國約80%的人感染過，短期內，全國範圍內出現較大規模疫情反彈或者第2波疫情的可能性很小。

吳尊友在個人微博發表長文，指今年是中國防疫放寬後的第一個春節。據有關部門估計，今年春節期間，大約有50億人次的遊客要探親訪友。

他說，春節期間的大量人員流動，雖然在一定程度上可能會促進疫情擴散，在局部地區會出現感染人數上升，但由於這一波疫情已經使得全國約80%的人感染過，短期內，比如未來2至3個月，全國範圍內出現較大規模疫情反彈或者第2波疫情的可能性很小。

他說，美國目前流行的主要毒株為BQ.1、BQ.1.1和XBB.1.5變異株毒株，其中XBB.1.5毒株在去年12月和今年1月上旬占流行毒株的比例上升比較快，引起了美國及全球關注。

他表示，中國個別城市也監測到該毒株的輸入病例，尚未在本土感染病例中監測到此毒株。雖然XBB.1.5變異毒株已經傳入，但短期內在中國造成傳播並引發新一波疫情的可能性較小。

對於正在經歷COVID-19感染的人，吳尊友不建議他們在新春佳節期間走親訪友；已經感染過但仍然有延續症狀的人，建議根據本人的身體狀況，適當走親訪友。

吳尊友說，感染後已經康復的人，多數人並未完全回復到感染前狀態，親朋好友聚會聚餐時，不要以本人感染前的狀況行事，不要熬夜勞累，不要以既往的酒量飲酒。（編輯：張淑伶）1120121