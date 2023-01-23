港人受疫3年 期望2023年經濟民生好轉

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（中央社記者張謙香港特稿）香港2020年初起受COVID-19疫情衝擊，經濟民生受困，加上政府嚴格防疫，導致人才和資金外流。踏入2023年，港府防疫政策逆轉，令港人對今年經濟民生好轉充滿憧憬。

踏入2023年，港府與中國大陸恢復通關，取消對往來民眾的強制隔離檢疫，為港人帶來希望。但港人普遍認為，香港能否恢復活力，還得看經濟民生表現。

初步看，在香港逐步復常後，經濟活動已有所恢復，各項大型國際展覽活動重臨。

比如，香港與大陸於1月8日恢復通關後翌日，已經沉寂了3年的香港會議展覽中心迎來首個大型國際展覽─香港玩具展、嬰兒用品展以及國際文具暨學習用品展。

這場展覽自9日起舉行4天，吸引了來自17個國家及地區超過千家企業參展，其中250家來自中國大陸。

舉辦國際大型展覽一向是香港的競爭強項，也是香港作為國際貿易中心平台的優勢，是維持經濟發展的支柱。香港爆疫3年來，由於政府採取嚴格的防疫措施，以致各種展覽不是取消就是延期，甚至改到新加坡舉辦。

期間，許多外商也因為香港過度防疫而卻步。

所以，香港能否重新出發，大型展覽的重臨是指標之一。而根據香港貿易發展局9日公布的數字，香港與大陸正常通關後，商旅活動正逐步復甦，該局年內將會舉辦超過30場較大型展覽，包括3月舉行的國際珠寶展，有2000多家企業參加，其中一半來自海外。

香港貿發局副總裁張淑芬向媒體說，香港和大陸通關後，可以進一步刺激本地展覽業的發展。

大型展覽活動會引來大批海外買家，也有利於香港的酒店和零售業。不過，相比於大陸旅客，海外旅客只是少數。

在疫情爆發前，過去每年訪港的大陸旅客都超過4000萬人次，但疫情爆發後，人數驟降，去年只有6萬5000餘人。陸客人數大減，本地酒店、零售和消費市場飽受打擊，不少商店倒閉，大批員工失業或改行。

觀光業是無煙囪工業，也是香港收入的主要來源之一，失去了主要客源，香港受打擊的程度可想而知。

但香港和大陸近日恢復通關，為觀光及零售業重燃希望。自9日通關以來，來港的陸客開始增加，雖然初期數量不大，首日只有2萬3500人，但根據大陸旅遊平台發布，香港和澳門是大陸民眾年內外遊的熱點。

香港文匯報10日報導，北京當局自8日起接受民眾申請赴港簽注後，居民辦證熱潮高漲；在廣東深圳，申請赴港簽證的數量遽增，辦證地點大排長龍，廣州和珠海部分辦證地點的預約辦證人數已告爆滿。

報導指出，可以預期，在之後一段時間，陸客赴港遊將會出現小熱潮。

事實上，香港本地旅遊業者也迅速把握兩地通關的機會，馬上經營赴大陸一日遊；在旺角銀行中心，一些早前讓員工停薪留職的旅行社也重開了，再次接團。

此外，繼國泰航空公司後，香港航空也計畫增聘千人，反映出航空業也因為香港走向復常而出現生機。

在港陸初步實施首階段通關後，外界正期待在農曆年之後，當局將會完全放寬防疫限制，包括完全取消進出香港需要持有核酸檢測證明，以及不必佩戴口罩。

展望未來，香港行政長官李家超10日表示，隨著兩地通關，過境人數會逐漸增加，對零售、餐飲、商務、展覽、旅遊都會有提振作用，大概這也是港人今年所期待的事。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1120123