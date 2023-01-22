更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遊日留意超強寒流 東京低溫探零下3度、九州可能降雪
首頁 / 兩岸

中國再增1.2萬例染疫死亡 本波累計仍僅7.2萬例

2023/1/22 18:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國疾病預防控制中心今天公布，1月13至19日全國共新增COVID-19住院死亡病例1萬2658例。連同先前公布的5萬9938例，自2022年12月8日至今年1月19日，中國住院染疫死亡仍僅7萬2596例。

綜合中國媒體報導，在新增的1萬2658例死亡病例中，681例為COVID-19病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，其餘1萬1977例為慢性疾病合併COVID-19病毒感染死亡。

此外，截至1月19日，住院中的COVID-19感染病例共47萬1739例，其中5萬1683例為重症病例。而在重症病例中，屬COVID-19病毒感染者為3874例，慢性疾病重症合併COVID-19病毒感染為4萬7809例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國當局在2022年12月7日宣布優化防疫新10條措施，被視為放棄「動態清零」防疫政策，邁向全面鬆綁的象徵。此後，中國染疫人數及重症、死亡人數同步激增，各地出現老人染疫後併發慢性病大量死亡，導致殯儀館及火葬場不敷使用的窘境。

在世界衛生組織（WHO）壓力下，中國當局首度於1月14日通報上述5萬9938例住院染疫死亡的數字，但仍被視為嚴重低估。即使加上新通報的1萬2658例，自2022年12月8日至今年1月19日死亡總數仍僅7萬2596例，仍難以取信外界。（編輯：邱國強）1120122

#COVID-19
#中國疫情
#動態清零
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族