日本擬討論降級COVID-19 放寬室內口罩規定

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本TBS電視台今天報導，已知日本政府本週將舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策相關部會首長會議，預料討論何時調降COVID-19分類等級及放寬室內口罩規定。

日本經濟新聞報導，日本政府目前計劃，如果未來調降COVID-19傳染病等級到等同季節性流感的第5類時，將不會要求有症狀、高齡者及慢性病患者以外的民眾在室內佩戴口罩。

首相岸田文雄本週將與相關部會首長研議，關注疫情發展來判斷何時調降COVID-19分類等級。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類。季節性流感則屬第5類。

有關日本目前室內口罩規定，除了能確保社交距離且幾乎不會交談的情況外，建議民眾戴口罩。一旦調降COVID-19分類後，將只限有發燒等症狀、高齡者及慢性病患者須在室內佩戴口罩。

有關在客滿電車內等傳染風險高的場合，則將就口罩規範進行協調。至於戶外部分，只要沒有近距離交談，日本政府早已原則上開放民眾不用戴口罩。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120118