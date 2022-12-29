日本疫情升溫 林氏璧建議去玩要帶症狀藥

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（中央社記者余曉涵台北29日電）近期日本疫情升溫，知名旅遊部落客林氏璧在臉書上提醒，寒假有去日本計畫的民眾，要檢視疫苗施打狀態，建議帶基本的症狀治療藥物、體溫計、快篩等同行。

台灣開放邊境之後，不少民眾規劃在寒假或過年赴日本旅遊，不過由於近期日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫趨勢，前台大感染科醫師、知名旅遊部落客林氏璧昨天在臉書上發文提醒，寒假有去日本計畫的民眾，請檢視自己的疫苗施打狀態，建議要帶基本的症狀治療藥物、體溫計、快篩等同行，有重症風險者請考慮保有給付新冠確診醫療的旅行平安險，回台灣後，也請務必注意自我健康管理。

林氏璧說，11月開始日本進入第8波，此波前面以BA.5為主，進入12月以BQ家族為主，日本自己疫情在冬天進入高峰，針對任何未知變數都要小心以對。

林氏璧指出，日本今年的3波Omicron疫情，現在這個第3波創下單日死亡新高，日本12月27日新增21萬6219例確診；這高峰雖沒超過第7波，但日本目前不須逐例掌握，通報比率應較夏天低。

林氏璧表示，日本在死亡病例部分，新增415例死亡病例是3年來首度單日新增超過400例，比今年9月2日第7波時的347人更高，11月單日新增都在兩位數或百例左右，到12月單日新增已多達200多例或300多例。

林氏璧指出，根據日本政府總務省消防廳12月27日表示，救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一週在全國主要城市的52處消防本部統計共有6800件，較前一週增加12%，也超過第7波疫情時的6747件，創史上新高紀錄，這6800件急救困難案例中，疑似感染COVID-19的件數為2130件，較前一週增加21%。

林氏璧表示，NHK發專文討論，擔心日本接下來進入連假大移動後感染會擴大，另外幾個擔心的點是隨時間過去疫苗效力降低，免疫逃逸更強的BQ.1會持續增加，還有流感是否會一起大流行等。（編輯：陳政偉）1111229