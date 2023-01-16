室內口罩令鬆綁？王必勝：預計過年後公布實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

戶外應全程佩戴口罩的規定去年12月1日起取消，台北市西門町商圈遊客拿下口罩開心拍照留念。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）日本擬調降COVID-19與流感同級、開放室內免戴口罩，最快春季實施。指揮中心指揮官王必勝今天說，台灣第2階段口罩室內鬆綁，預計過年後公布實施，降類則同步積極展開。

王必勝去年曾說明，若戶外口罩鬆綁對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則可以不強制戴口罩。

王必勝今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，第2階段口罩鬆綁近日正在積極研討，「會早點開放」，希望可以在春節過後公布執行細節及實施日期；至於COVID-19從 第五類傳染病 法定傳染病小百科 依傳染病防治法第3條，傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度，由高至低分為5類：

第一類：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等

第二類：白喉、傷寒、登革熱等

第三類：百日咳、破傷風、日本腦炎等

第四類：前三款以外，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病或症候群

第五類：指前四款以外，經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依傳染病防治法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如新型A型流感、伊波拉病毒、裂谷熱、黃熱病等 看更多 關閉 改為第四類，將依照原定計畫，春節後更積極展開行動。

依據「傳染病防治法」第3條規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括天花、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類包括登革熱等，第三類包括日本腦炎等，流感在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫之必要的新興傳染病或症候群。

王必勝指出，台灣Omicron第3波疫情已經過了，現在正持續下降，過年後是否反彈，甚至出現第4波疫情，需要判斷彈升幅度，未來主流病毒株不易猜測，再加上現階段各國流行病毒株歧異大，將持續進行定序監測。

另外，因應中國疫情，台灣自今年1月1日凌晨0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

據指揮中心最新數據，1月14日自中國4個直航點入境來台旅客共2331人，其中221人陽性，陽性率9.5%；另外，金馬春節交通專案入境旅客共77人，採檢結果3人陽性，陽性率3.9%。

王必勝說，雖然中國入境旅客陽性率下降，但機場唾液PCR檢驗將持續至1月31日，因為中國感染人數多，病毒變異機會高，篩檢目的是監測是否有新興變異株出現，機場篩檢對旅客干擾少，實施程序順暢，過年後會再檢討是否需要續行。

指揮中心持續呼籲民眾接種疫苗，獲得保護力，但近期美國發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，指揮中心發言人莊人祥說，由於美國接種照常，今天上午專家諮詢會議部分委員建議，除購買莫德納次世代雙價疫苗，還可購買BNT雙價疫苗作為多元選擇，但也有抱持不同意見的委員，將進一步整理建議。

王必勝強調，美國資訊透明，重視疫苗安全性，有很多層級警示系統，現階段是最初級警示，沒有明顯增加風險，美國持續施打，台灣將進一步監測，雖然國內沒有採購BNT次世代雙價疫苗，但因不排除採購，相關警訊依舊是重要的。（編輯：張雅淨）1120116