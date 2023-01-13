中國入境旅客陽性率創新低 莊人祥估將有3波疫情

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）中國COVID-19疫情持續，因此加強當地來台旅客採檢，自中國入境旅客陽性率緩升後下降，從日前25%降至11日的11.8%。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預估中國在這段時間將有3波疫情。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，自今年1月1日凌晨0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月11日當天自中國入境來台旅客共1751人，多數是自4個直航點搭機來台，僅66人透過金馬春節交通專案，陽性率各為11.9%、7.6%。

至於1月1日至11日共採檢1萬5232人，其中2488人陽性、陽性率約16.3%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，1月11日平均陽性率11.8%創新低，以第1天的陽性率25%最高，接著就持續下降，推測跟當地盛行率下降有關。

再過一週就是農曆春節，莊人祥說，邊境仍將持續採檢，讓確診者避免跟家人接觸，這才是降低傳染影響的方式，此外機場也發送快篩試劑自由取用，方便自我管理使用。

不過，莊人祥表示，疫情都是一波一波，第1波就是在大城市，而1月7日起進入中國春運，很多人返鄉，可能造成疫情從都市往鄉村移動，過完春節後又一波傳回都市，推測這段時間中國會有3波疫情，仍需要持續觀察。（編輯：陳政偉）1120113

（指揮中心提供）