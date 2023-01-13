彭博：中國數據真實性挨批 已連3天未通報疫情數字

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（中央社香港12日綜合外電報導）彭博今天報導，中國已連續3天未更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染數據，讓全球更加擔心資訊真空正在掩蓋中國疫情的真實影響。

報導指出，中國上次更新確診病例、重症和死亡人數等疫情數據是在9日，不過確診數字已因取消頻繁篩檢而變得不具意義。

中國官方未曾通知將停止公布數據，但衛生官員上月表示，在新型冠狀病毒調整為「乙類乙管」後，疫情監測發布將回歸每月公布一次，但未提供調整的具體日期。

中國9日通報，8日新增確診約1萬4000例，全國共有重症7557例，較前一天增加超過1100例。

彭博新聞致電中國疾病預防控制中心和國家衛生健康委員會疾控中心，但電話均無人回應。

中國的防疫政策上月突然轉向造成衝擊，缺乏相關資訊令全球愈來愈擔心病毒大肆傳播可能引發突變，並促使許多國家針對從中國入境的旅客採取措施。

世界衛生組織（WHO）11日再度呼籲中國提供更多疫情數據，並強調需要分享當前傳播的變異株資訊，以及某些城市和鄉村地區的病例增減情形。（譯者：楊昭彥）1120113