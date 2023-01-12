紐時：中國放棄清零掀兩派對立 政府出手控制

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（中央社台北12日電）中國防疫政策急轉彎放棄「清零」後，民眾出現兩派意見對立，一方是「清零派」的民族主義意見領袖及保守派學者等，另一方是「放開」或「解封」派，兩派撕裂及謾罵連政府都要出手控制。

紐約時報中文網今天報導，自中國去年12月放棄「清零」後，網路上正在展開一場激烈且範圍廣泛的爭論，民眾對防控政策突然逆轉，及隨之而來的大規模感染出現意見分歧。

其中一方是「清零派」，包括網上的民族主義意見領袖、保守派學者及一些發表攻擊性言論的「噴子」，他們當中有些人將嚴格的「清零」視為在醫療服務不均衡下，為挽救生命而必須採取的政策。也有些人接受了中共的說法，認為「清零」是衡量中國優越政治模式的一個標準。

部份「清零派」已將目前的疫情和不斷上升的死亡人數，歸咎於反對封控的抗議者，稱支持結束「清零」的人是「躺匪」。

「躺匪」是從「躺平」一詞演化出來，官媒之前曾用「躺平」來批評西方與病毒共存的做法。

捍衛「清零」人顯然對防疫政策轉變感到失望，拒絕被號召要團結一致。有些「清零派」暗示批評，中共取消「清零」政策讓國內和西方的惡意批評者有了主動權，甚至削弱了中共在忠實支持者心中的地位。

民族主義者司馬南等網紅此前詆毀一些政府專家，如曾反對過度封控的上海防疫專家張文宏，用詞非常刻薄。

爭論的另一方是「放開」或「解封」派，他們視解除封控為一種解脫，認為社會迫切需要中共從人們日常生活中退出。許多自認「放開」或「解封」派的人與去年11月底抗議「清零」政策的大學生、農民工、居民和小企業主有關。

報導指出，連中共領導人習近平也罕見地承認民眾意見存在分歧，在新年致辭中說：「不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。」

但他強調希望中國人保持一致，「心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。」

報導指出，如果中國政府在壓制意見分歧上過於粗暴，可能會進一步令許多曾一直支持「清零」的人疏遠政府。但如果讓爭論升級的話，有可能會令政府想傳遞的訊息變得模糊，播下更多不確定性的種子。

而上週中國社群平台微博迅速關閉或暫停了1000多個對專家和學者人身攻擊的帳號，包括著名民族主義者孔慶東的帳號。

不過，報導指出，有一個問題是雙方看法一致，就是政府不提供感染和死亡人數的可靠數據，正在損害政府的威信。在社群媒體上，民眾大肆嘲笑官方發布的死亡人數低到荒唐。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120112