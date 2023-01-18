中國民眾參與白紙運動遭拘禁近30天 農曆年前沒交保恐難獲釋

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白紙運動後中國秋後算帳，曾參與抗爭的民眾被逮捕且拘禁近30天。圖為去年11月27日北京民眾手持白紙抗議防疫清零政策。（路透社）

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（中央社台北18日電）美國自由亞洲電台（RFA）17日報導，白紙運動後中國官方展開秋後算帳，曾參與這起抗爭的民眾透露，目前不少人被逮捕且在看守所已拘禁近30天，若農曆年前沒交保，恐怕將被當局批准逮捕。

去年11月24日位於中國新疆烏魯木齊市的住宅吉祥苑社區發生大火造成10人命喪火窟，掀起席捲中國各地舉白紙的抗議潮。

RFA報導說，3天後網路瘋傳北京亮馬河悼念同胞的訊息，很多年輕人自發參與，人在北京某自媒體工作的陳小姐就是其中之一，由於行事較為謹慎並未身陷囹圄。

她接受RFA訪問表示，選擇義無反顧地走上街頭，也是早就感到當局的清零封控政策毫無人性，同時自己的生活也非常困難，因「共產黨把我搞失業了，然後又封控到我沒法去面試，那我不應該爭取一下解封嗎？」

她在報導中提到幾個名字，分別是楊柳、李思琪和曹芷馨。就她所知，她們被逮捕後關在平谷看守所，楊柳的律師會見她兩次，後來就被轉至朝陽看守所，「那裡辦會見知名的難，不知道是否故意針對不讓她們見律師。」

陳小姐說，以楊柳為例，從被抓捕至今在看守所蹲了快30天，若是年前不交保那就希望渺茫了，應該就會被批准逮捕，目前她正努力爭取各方的聲援。

她表示，何況這段時間當局還在抓人，還有很多人被抓但不為外界所知，非常難整合他們的消息，因為一般家屬都會因當局恐嚇而選擇沉默，希望各方能夠持續關注他們並發聲。

近日社群平台推特廣傳一則影片，自稱是中國人民大學碩士畢業，現任北大出版社編輯的女青年曹芷馨表示，委託一些朋友在她失蹤後把這段影片公諸於眾，「我已經被警察帶走了，就像其他幾位朋友一樣」。

影片最後羅列近期已知被消失的青年名單，包括筆名老狗的作家賈新翔、新媒體經營者李飛飛、就職於跨國會計事務所員工李元靖、記者楊柳。

還有酒吧經營者林昀、自由撰稿人李思琪、英美文學碩士翟登蕊、獨立導演秦梓奕、李元靖好友林倩、策展人陳軍輝、出版社編輯曹原、電影人辛賞等等。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120118