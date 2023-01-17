白紙運動秋後算帳 北京青年指友人皆「被消失」

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（中央社台北17日電）中共在白紙運動發生2個月後持續秋後算帳，一名參與抗議的北京青年發布影片稱身邊朋友皆失聯，自己也遭警察帶走，疾呼外界伸援救助不要讓他們憑空被消失。

中國新疆烏魯木齊市去年11月24日一場火災，因封控不當阻礙救援造成10人不幸命喪火窟，隨後在北京、上海等多地引爆中國六四事件以來規模最大抗議浪潮「白紙運動」。

其中北京有近千名民眾湧向亮馬河畔，群集馬路高舉白紙訴求言論自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號。

中國政府之後快速解封，但也持續對參與抗議者秋後算帳。

近日社群平台推特（Twitter）廣為流傳一則影片，一名自稱是中國人民大學碩士畢業，現任北大出版社編輯的女青年曹芷馨表示，委託一些朋友在她失蹤後把這段影片公諸於眾，「我已經被警察帶走了，就像其他幾位朋友一樣」。

曹芷馨說，11月27日與5個朋友帶著蠟燭、獻花來到北京亮馬河畔，為烏魯木齊火災的亡者哀悼。29日淩晨警察陸續以傳喚的名義帶走了大家，「我和我們一起的幾位朋友都在片區派出所待了24小時左右，並接受了警察的教育」，後來以無罪釋放。

但12月18日，警察又陸續以刑事拘捕的名義將幾位友人帶走，且他們在拘捕令上被要求簽名時，罪名欄卻是空白，在錄影時，已經有4位友人被上門帶走，不知道為什麼會被這樣對待，也不知道何時才能回家。

她說，「我們關注這個社會，我們的同胞遇難時，有合理的情緒想要表達。我們對失去生命的人充滿同情，所以我們才去了現場」，而在這一場成千上萬的人參與的悼念活動中，沒有和警察產生任何衝突的情況下，「也在後來把我們定性為frustrated students protest（沮喪的學生抗議）後，為什麼還要悄無聲息地帶走我們？」

她問，「我們是誰不得不用來交差的任務？這一場報復是為了什麼？為什麼要用我們這些普通青年的人生作為代價？我們不想憑空被消失。希望大家救助我們。」

此外，美國自由亞洲電台16日報導，當時有近30名中國維權律師自發為被捕者及其家屬提供免費法律服務。不過因受到巨大壓力並已噤聲。其中一名維權律師只透露說，最近再無人就「白紙運動」事件向他諮詢，而且他的通訊軟體一直被人發惡意訊息及釣魚網站騷擾。

另一名維權律師也要求匿名受訪，說他接觸的幾位成都被拘留者現已獲釋，但有2位在北京及上海的就不太清楚，因為已聯繫不上，且自己也被警告，不知道釋放了沒有。他續指，這些示威者一旦被控告，當局「設計的罪名就是尋釁滋事和擾亂社會公共秩序」。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120117