疫情衝擊 學者：中國社會階級再面臨崩解危機

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（中央社台北12日電）中國近月疫情大爆發，美媒引述學者表示，數百萬年長者生命受折磨，黨國精英失去隔離屏障，中國社會階級正在崩塌，是自文革以來再次面臨崩解的危機。

美國之音今天報導，今冬大概是過去20年以來中國最寒冷的冬天。在跨年前後，全國重演了3年前武漢的悲劇，數百萬老人生命被病毒折磨，社會正承受前所未有的衝擊，堪稱文化大革命以來中國社會面臨的又一次崩解危機。

報導刊出筆名為「江楓」的上海政治學者文章，指自上月初以來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從華北到華南如海嘯一般迅速蔓延。

近一個月之間，各城市超過80%的民眾被感染，重症率居高不下，卻苦於缺乏退燒藥、抗生素、特效藥和足夠的急救設施、救護車、氧氣、病床甚至是火葬場，尤其對2億5000萬中國老年人來說，今冬疫情更猶如一場集體悲劇。

江楓指出，上海龍華殯儀館日均處理量從平時數十例增至200例以上，北京八寶山日均處理量近千。普通家庭不得不在家中停靈多日，為去世老人舉辦遺體告別和追悼會以及單獨火化已成為奢望，數百萬家庭陷入難以體面告別逝者的困境。這是對中國社會結構和傳統倫理的第一波衝擊。

文章提到，中國社會陷入一種集體掙扎的驚魂中。上月初退燒藥的短缺後，民眾開始自發交換、囤積和轉賣藥品，這如同1940年代末上海灘的人們用金條購買盤尼西林（青黴素）的瘋狂，而真正的震撼來自那些有關年長知識分子和黨的老幹部大批死去的新聞。

星島日報曾報導，至去年底，中國科學院院士和中國工程院院士共51位院士離世，讓人聯想到與疫情有關，但官方對COVID-19死亡標準採取保守認定，以致絕大多數都稱是「因病醫治無效逝世」。

文章表示，人們開始意識到一個可怕、荒誕的情形，即新冠面前人人平等。一個長期占用中國公共醫療資源的特權體制以及作為特權階級附庸的富裕人群，即使度過了上海的封城，也難以逃脫最新一波疫情的衝擊。中國社會的第二階級正在坍塌。

文章表示，中國社會目前是一個三級的階級結構。

居於頂端的是數百個或者千餘個權貴家族；第二階級是中共官僚集團，包括部委和地方領導幹部、國企領導以及一批御用知識分子等；第三階級則從私營企業家到底層階級，從新興中產階級到以外賣騎手、滴滴司機、淘寶店主為代表的「新僕役」階級，占人口比例的99%。

文章表示，當局過去3年堅持封閉、頑固的清零政策，拒絕進口歐美有效的疫苗和藥物，將99%的第三階級置於脆弱的高風險中。強硬、任意的封城、鎖國措施，將他們封閉在家中、方艙和駕駛室內等等，更像是為了在第三級和第一、二級之間建立一道隔離牆。

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但當人民起身抗議、當局終宣布解封以來，中國卻在毫無準備、治理失靈的情形下造成疫情大爆發，最終喪失了隔離屏障，位居第二階級的黨國精英也難以倖免，即使政府緊急進口、定向分配了數十萬盒特效藥也無濟於事。

文章說，當第二階級捲入第三階級的痛苦漩渦，將開始喪失對黨國的信心和忠誠，這對外發出了一個僵硬體制崩解訊號，如同一張A4白紙那樣似乎無意義卻具有無比的穿透力，「這是一場大革命的前夜」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120112