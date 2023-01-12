中國經濟成長率難保3 多機構下修至2.7%

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（中央社台北12日電）中國即將發布去年的宏觀經濟數據之際，國際分析機構與中國國內研究單位紛紛發布全年經濟成長率預測，普遍認為中國陷入「保3」之戰，最低甚至下探2.7%，與年初設下5.5%目標相去甚遠。

中國國務院總理李克強在去年上半年時宣布，將去年經濟成長率定在5.5%左右，但經過多地因上半年疫情「封城」，加上年末鬆綁防疫後造成大規模感染，以及國際局勢變化等影響後，這個目標已經確定無法完成，取而代之的是陷入「3%保衛戰」。

中國國家統計局預計將於17日發布去年第4季及全年宏觀經濟數據，包含中國國內研究機構與國際投行的分析機構近日陸續針對去年中國全年經濟成長率提出預測，多數不到3%，最低的預測數字約為2.7%，僅年度目標的一半。

在去年底中國全面鬆綁防疫措施前，中國多家研究機構所做的全年經濟成長率預測大多都超過3%，中國銀行研究院於去年12月初所做預測為3.2%、中國宏觀經濟論壇的預測則為3.3%。然而隨著中國疫情於12月開始大規模蔓延，衝擊經濟與生產活動，近期的各式預測已再度下修預測數字。

綜合第一財經、香港經濟日報、中國青年報報導，上海財經大學近日發布2022至2023的中國宏觀經濟形勢分析與預測年度報告，其中對於2022年的中國全年經濟成長率預測數字為2.7%。

報告提到，在國際政治博弈、通膨等問題之下，中國自身面對疫情與房地產市場積弱的情形，加上需求收縮、供給衝擊及預期轉弱的三重壓力，因而對經濟情勢造成影響。

世界銀行去年底發布的報告同樣將中國2022年的經濟成長率預測下修至2.7%，同時示警，房地產市場面對持續的壓力，可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的影響。

報導也提及，中國民生銀行的首席經濟學家溫彬同樣做出了2.7%左右的預測。

另一份由北京大學匯豐商學院發布的報告指出中國經濟仍面臨趨緩壓力，預測全年經濟成長率為2.9%，雖然較2.7%略高，但仍無法突破3%。

報導也提到，隨著中國優化防疫措施，加上國際局勢變化等原因，目前的研究機構普遍預測中國2023年的經濟成長率可以超過5%。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120112