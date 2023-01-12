日本增489死創歷史新高 東京確認15例XBB.1.5

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本第8波COVID-19疫情延燒，今天新增489例死亡病例創歷史新高紀錄。另外，被外界認為免疫逃脫能力較高的COVID-19最新Omicron亞型變異株XBB.1.5，東京也確認出現15例。

日本富士新聞網報導，日本政府厚生勞動省表示，日本全境今天共新增18萬5472例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週四減少4萬1644例。

今天另新增489例死亡病例，超過先前在1月7日創下的單日463例死亡病例紀錄，再創史上新高。日本全境至今累計死亡病例數6萬1281例。

東京都今天新增1萬3427例確診病例，較上週四減少7313例。

TBS電視台報導，東京都政府透過基因定序確認，2022年12月轄內有15例患者感染XBB.1.5。

東京都政府的專家表示，XBB.1.5在美國東北部居染疫人數7成，被認為免疫逃脫可能性高、傳染力也強。

日本內閣官房長官松野博一1月11日說，已在境內確認4例XBB.1.5確診病例。基於XBB.1.5正在美國擴散，日本政府將持續監控疫情動向。

朝日電視台報導，厚生勞動省專家會議針對日本境內疫情進行分析，認為雖然新年期間新增確診病例數一度減少，但目前持續出現再度增加傾向。

專家會議主席脇田隆字說，特別是在新增死亡病例及救護車「送醫困難」案例數，都已改寫至今創下的最高紀錄。

這場會議上，有專家提出試算，目前在美國流行的XBB.1.5的「有效再生數」（Effective reproductive number），約為BA.5的2.22倍。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120112