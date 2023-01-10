阻中國客狂掃感冒退燒藥 日官方要求藥妝店設限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本讀賣新聞報導，針對中國人在日本狂掃感冒退燒藥等藥品，日本政府厚生勞動省已要求藥妝店及藥局規定每人限購數量。圖為東京池袋車站附近藥局。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，針對中國人在日本狂掃感冒退燒藥等藥品，日本政府厚生勞動省已要求藥妝店及藥局採取因應「爆買」及「囤貨」對策，規定每人限購數量及防止頻繁採購。

日本境內被狂掃的藥品包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者使用的退燒止痛劑及感冒藥等；雖然目前日本各製藥公司仍備有一定數量的藥品，但如果狂掃行為持續出現的話，未來有可能出現供貨不及的情況。

日本境內本季同時流行COVID-19及季節性流感的憂慮升高，厚生勞動省負責人員說，「為了讓有需要的人買到藥物，希望大家配合。」

中國境內COVID-19疫情快速升溫，新增確診病例急速增加，造成藥品嚴重不足，不少中國人為了替家人及友人購藥，到日本藥妝店大量採購感冒藥等藥品。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120110