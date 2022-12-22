防退燒藥搶購致缺貨 王必勝： 情況嚴重才考慮暫時性實名制

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨。指揮中心指揮官王必勝今天說，擬先請藥局勸說民眾限量購買，若情況嚴重才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。

衛生福利部長薛瑞元上午在立法院衛環委員會列席報告業務，並備質詢，立委關心台灣「普拿疼」等退燒藥缺貨因應措施。薛瑞元說，現階段第一步研擬將由藥局向顧客進行勸導性購買限量，但強調絕非強制性限購。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，持續跟藥師公會全聯會保持密切聯絡，藥局若有異常購買情況，都會回報藥師公會。

王必勝說，現在國際上，非「普拿疼」廠牌但相同成分的藥品也有出現大量購買情形，若未來擴及到其他藥物，會盡快討論第一階段，請藥局限量購買，但這是勸說性質，非強制。

王必勝也坦言，若之後搶藥情形非常嚴重，會再進一步考慮暫時性的實名制來做管制，不過要看狀況嚴不嚴重，「現在也不是只有台灣有這問題，澳洲、日本和韓國都有藥物被搶購情形，所以會一直觀察情況，若變嚴重就會啟動下一階段管制措施。」

此外，根據中國媒體報導，中國疾控中心病毒病所所長許文波昨天指出，Omicron的BQ.1和XBB變異株已傳入中國，但目前仍以BA.5.2和BF.7為主。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BF.7在8月就已於其他國家發現，這不是新的變異株，是BA.5的次分支，會持續觀察世界流行狀況，至於為何北京流行特別快，可能與中國第一次流行有關，會持續觀察是否有其他更強勢的變異株。（編輯：陳清芳）1111222