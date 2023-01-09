中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

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（中央社台北9日電）中國官媒連日為防疫政策急轉彎引發的質疑滅火。具官方身分的專家梁萬年說，之所以在冬天而非去年夏天放寬防疫，是因為那時老人的疫苗接種還不夠；外界認為中國準備不足，他說：「沒有任何一個國家敢說準備好了」。

昨天，新華社發表長文「中國戰『疫』進入新階段—我國因時因勢優化疫情防控措施紀實」，說明中國防疫政策調整的原因；今天，央視新聞報導，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視節目「面對面」採訪，談防疫政策迅速轉變的爭議。

梁萬年強調，2022年底，綜合考量COVID-19的致病力下降、中國人疫苗接種上升、「對重症救治的一些資源準備」等因素，「各個方面綜合分析來看是一個（防疫調整的）機會」。加上Omicron病毒變異株傳播力很快，「不感染幾乎是不可能的，全世界沒有任何一個國家做到」，因此必須要做出抉擇，看如何有效地平衡疫情防控和社會經濟的發展。

他說，「這種調整是主動的，不是大家可能有些人認為是因為你防不住了，你是被動的，你是不得不調整的，不是這種情況」。

中國突然在去年12月放開疫情管制，外界認為這並不是個好時機，因為冬天向來有更多人罹患呼吸道疾病，醫療資源本就比較吃緊；此時距離先前推動的疫苗接種已經超過半年，免疫保護在降低；此外，相比於去年4月上海封城時，Omicron病毒並沒有變得更弱。

被問到為何在隆冬時節讓COVID-19在中國防疫降級為「乙類乙管」，梁萬年說：「奧密克戎（Omicron）這個變異株，它的致病力現在是弱的，我們認為這個時候針對這種變異株，進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的，就是說到什麼時候調整是合適的，是一個綜合判斷的結果。」

梁萬年說，2022年2月中旬，當時中國疫苗接種率是80%多，而老年人的疫苗接種率在前幾個月的時候還不到40%；現在則已經有80%多了。

被問到「如果往前提6、7個月，在2022年的夏季放寬防疫」，梁萬年說，那個時候不行，「我們整個加強針的疫苗接種水平沒有達到我們預期保護的效果。老年人的疫苗接種，那個時候全國的整體率是比較低的，所以我們就是利用了這些窗口期，再進一步強化老年人群的疫苗接種」。

節目中，記者問道：「現在大家還是覺得，雖然你們做了準備，但是也沒覺得準備是充足的？」

梁萬年回應，「從全球來看，都沒有任何一個國家敢說準備好了，都會難免出現這樣和那樣的問題」。疫情高峰來的時候，在一段時間內出現一定程度醫療資源擠兌，「我想這個不僅僅是中國的一個情況」。

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他說，關鍵是在資源相對緊張的情況下，實行分級診療，使高危人群及時得到救治。

中國去年12月7日發布防疫新10條，正式放棄清零政策。同月14日，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛在記者會上公布一組數據，有86.6%的60歲以上老人施打2劑疫苗，不過，80歲以上的老年人口僅66.4%施打完2劑疫苗。中國現有約2.6億60歲及以上人口，有約70%的60歲及以上人口已完成加強免疫接種。（編輯：張淑伶）1120109