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泰國防疫政策急轉彎 中國旅客免出示疫苗接種證明

2023/1/9 18:29
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（中央社曼谷9日綜合外電報導）泰國上週末宣布入境旅客將須出示COVID-19疫苗接種證明，但泰國公共衛生部長阿努廷今天取消這項政策，理由是中國及全球國家已達足夠的免疫水平。

路透社報導，泰國民航局7日曾宣布，1月9日上午8時起入境泰國旅客將須出示接種2劑COVID-19疫苗的證明。這項限制的宣布適逢中國當地病例激增之際，預計來自中國的旅客將大量湧入泰國。

但阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天指出，要求旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明並不方便，且專家小組認定此舉沒有必要，因為全球國家已接種足夠的疫苗。

阿努廷表示，未接種疫苗旅客也可不受限制地入境。他告訴記者：「出示疫苗接種證明既麻煩又不方便，所以該（專家）小組認定此舉沒有必要。」

此外，阿努廷也指稱，疫情爆發以來首架搭載中國旅客的航班今天抵達泰國，預計第一天搭載的首批乘客有3465人。

泰國是亞洲最受歡迎的旅行地點之一，目前正迎來自去年取消嚴格入境限制以來的首個旅遊旺季，現有大量旅客湧入。

阿努廷提及，泰國目前預計將迎來700萬至1000萬名中國旅客，先前估計為500萬人。他表示：「這對泰國旅遊業是好兆頭…國家經濟將快速復甦。我們在過去3年期間受到COVID-19重創。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120109

#阿努廷
#泰國
#中國
阿努廷
中國鬆綁邊境管制 泰國擬恢復入境出示疫苗證明
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